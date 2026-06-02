Росимущество попробует продать активы ЮГК за 162 миллиарда

В России вновь выставят на продажу 67,2% акций ПАО "ЮГК" и иных компаний, входящих в группу. Совокупная рыночная стоимость активов ранее оценена в 162 млрд руб.

Аукцион объявят уже сегодня, 2 июня. Сбор заявок продлится пять рабочих дней – до 9 июня. Итоги аукциона подведут на следующий день, 10 июня. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд руб.).

Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке Росэлторг и внести задаток (20% от начальной цены торгов, то есть 32,4 млрд руб.). Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку вместе с комплектом документов, и внесшего задаток, сообщает Росимущество.

В 2025 г. суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно. Также со Струкова уже взыскали 3,9 млрд руб. в счёт компенсации ущерба, причиненного компанией природе. После этого Росимущество, получившее в управление активы, заявило о намерении продать компанию до начала 2026 г.