02 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Председатель ЗСК провел прием граждан в кубанском региональном отделении «Единой России»

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел очередной личный прием граждан в региональной общественной приемной лидера «Единой России» Дмитрия Медведева. В работе также участвовал первый зампред ЗСК, секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России»

Вопросы руководителю партийной фракции кубанского парламента адресовали несколько заявителей.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Так, учитель из поселка Белозерный обратилась с просьбой помочь в доукомплектации детской площадки, расположенной в центре этого населенного пункта, постелить здесь безопасное резиновое покрытие, установить бордюры и лавочки.

Юрий Бурлачко заверил, что вопрос по укладке нового покрытия будет решен в ближайшее время во взаимодействии с его замом Александром Трубилиным, избранным в ЗСК от Краснодара. Относительно дополнительного игрового оборудования, сказал спикер, решение будет приниматься при формировании проекта краевого бюджета на следующий год.

«Кубанская столица активно развивается. Наша задача - оперативно решать возникающие проблемы, в первую очередь, поднимаемые жителями», - отметил руководитель партийной фракции.

Также Юрий Бурлачко пообщался с и.о. главы Львовского сельского поселения Северского района Вадимом Терёшиным, который поднял вопрос об установке в центре села обелиска в честь участников специальной военной операции. Он отметил, что местные жители чтят память земляков-героев. В числе не вернувшихся домой добровольцев глава этого поселения Эдуард Попов.

Сейчас идет разработка архитектурного проекта и сметной документации объекта, что подтвердил в своем комментарии и присутствующий на приеме председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко.

Председатель ЗСК поблагодарил жителей за неравнодушие и заверил, что окажет помощь в решении этого важного вопроса.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко отдельно подчеркнул - важно, что реализацию этого проекта взял на себя агроконцерн «Возрождение», который много лет возглавляет депутат ЗСК пятого и шестого созывов, а ныне руководитель экспертного совета комитета АПК Андрей Куемжиев. Предприятие, специализирующееся на развитии растениеводства и животноводства, успешно реализует в Львовском и Михайловском поселениях социальные программы, благодаря которым эти населенные пункты комплексно развиваются.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«В то время, как в Европе сегодня сносят и оскверняют памятники советским воинам-освободителям, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, мы делаем всё возможное для сохранения мемориалов, поддержания их в надлежащем виде, возведения новых монументов. Ведь охрана и защита мемориального наследия - это не только дань памяти павшим, но и элемент духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи, что для нас всегда было и остается приоритетом», - подытожил Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, зск, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


