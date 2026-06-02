02 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Данные опроса: Транспорт, образование, торговля, туризм и медицина - наиболее перспективны для развития биометрии

Биометрия в ближайшие годы перестанет быть «экзотикой» и станет привычной частью повседневных сервисов – от поездок и учебы до покупок товаров с возрастным ограничением и использования медицинских сервисов. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова. 

ВТБ участвует в пилотных проектах в разных ролях — от сбора биометрических данных до разработки готовых решений на базе коммерческих биометрических систем. Уже сейчас активно идут пилоты биометрических сервисов: в авиа- и железнодорожных перевозках – для регистрации и посадки без паспорта; в образовании – для подтверждения личности при дистанционной сдаче экзаменов; в торговле – для проверки возраста покупателей; в сфере гостеприимства – для упрощения заселения и обслуживания.

В перспективе биометрия может появиться и в медицине. Ее можно использовать для записи к врачу, дистанционных консультаций, а также при покупке рецептурных и льготных лекарств и медицинских изделий.

По словам топ-менеджера банка биометрия может стать универсальным инструментом для подтверждения личности, возраста и социальных льгот в разных жизненных ситуациях.

«Биометрия открывает принципиально новые возможности в повседневных сервисах, где она может упрощать привычные операции, гарантировать безопасность и давать дополнительную выгоду клиентам. Биометрия становится той самой «сквозной нитью» между различными сферами жизни, которая связывает и упрощает цифровые сервисы везде – от проезда на транспорте до доступа к льготам и персональных услуг, делая взаимодействие быстрым, безопасным и бесшовным. ВТБ готов разрабатывать типовые и нетиповые решения и сервисные модели для клиентов и участвовать в их внедрении», – заявила Ольга Скоробогатова.

Почти половина россиян (45%) уже готовы пользоваться биометрией вместо паспорта, следует из последнего опроса* ВТБ. Они готовы заменить предъявление документов на биометрию в таких сферах: 50%** – для подтверждения возраста, 46% – при оплате или проходу на транспорте, 40% – при покупках в магазинах, 37% – для подтверждения льгот при оказании услуг или покупках, 24% – для подтверждения личности по видеосвязи, 23% - при подписании документов и проведении сделок. 

* Опрос проведен в мае 2026 года. В нем приняли участие 1500 взрослых жителей крупных российских городов (населением более 100 тыс.).

** Можно было выбрать несколько ответов.

Теги: биометрия, втб, пмэф, пилотные проекты, цифровые сервисы


