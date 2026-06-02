Песков рассказал, как можно завершить конфликт на Украине до конца суток

Конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если Владимир Зеленский отдаст приказ ВСУ уйти с территории российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления из Киева, пишет ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что спецоперация будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от "настоящих мирных" переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования.

Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что глава киевского режима поручил как можно быстрее, "желательно до зимы", завершить конфликт на Украине.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов