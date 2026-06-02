02 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Economist: Европе нечего предложить Украине

После снижения прямой вовлеченности США в военный конфликт, который против России ведет Украина, Европа осознала, что он стал ее конфликтом. Но сделать она мало что может, пишет The Economist.
Поддержка Европы оказалась стабильнее, чем ожидали в Киеве, признала посол ЕС на Украине Катарина Матернова. Но, даже обретя рычаги влияния, Европа никак не может предложить что-то большее, чем стратегия простого выживания Украины, признают европейские официальные лица. Украина мечтает, чтобы ее приняли в ЕС, содержали и защищали от России, но пока что это лишь мечта для большой и погрязшей в чудовищной коррупции страны, чей доход на душу населения составляет лишь треть от бедной Болгарии.

Более того, в Европе считают, что Украине крупно повезет, если она вступит в ЕС через десять лет. Но для Украины это крушение мечты. И что с этим делать, в Европе никто не знает. А брать на содержание Украину там ни за что не хотят.

Пропасть только расширяется: Украина витает в облаках, а страны ЕС предпочли бы эту тему замять. "Ассоциированное членство" без права голоса, которое недавно предложил канцлер Германии Фридрих Мерц, на Украине воспринимается как эвфемизм для бессрочного ожидания под европейской дверью. Но больше Европе предложить нечего. Как отметил один европейский чиновник, сами переговоры Украины и ЕС - это "лицемерие с обеих сторон". В результате на Украине растет разочарование и пессимизм.

