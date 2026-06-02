02 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-центр &quot;Россети Урал&quot;

Более 300 энергетиков участвовали в ликвидации последствий урагана на территории Тюменской области

Работу сетевых организаций по восстановлению электроснабжения потребителей после штормовых явлений обсудили сегодня члены штаба по безопасности электроснабжения региона под председательством заместителя губернатора Тюменской области Павла Перевалова, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Эксперты заслушали отчёты представителей компаний "Россети Тюмень" и СУЭНКО.

Диспетчеры "Россети Тюмень" с 28 мая по 1 июня зафиксировали порядка 120 технологических нарушений. Из-за падения деревьев и иных объектов были зафиксированы массовые обрывы проводов и повреждены объекты электросетевого хозяйства и подстанций.

Для ликвидации последствий сильных гроз были задействованы более 40 бригад (135 человек, 45 единиц спецтехники). Работа велась круглосуточно. К данному моменту сотрудники: устранили 103 обрыва ЛЭП, заменили 44 опоры, в том числе выполнили замену и выправку опор высоковольтных ЛЭП, заменили 186 поврежденных изоляторов, восстановили два километра провода, убрали более 180 поваленных деревьев.

Только накануне удалось восстановить электроснабжение в селе Нижние Тарманы и Средние Тарманы, где бригады работали без связи в труднодоступной местности. Энергетики "Россети Тюмень" завершают работы на отдельном участке распределительной сети, задействованном в схеме электроснабжения деревни Штакульская и прилегающих СНТ Нижнетавдинского округа.

Специалисты СУЭНКО в период прохождения грозового фронта зафиксировали отключение 82 ТП и 9 ЛЭП. На восстановление электроснабжения были направлены 64 бригады (191 человек, 76 единиц спецтехники). Кол-центр принял и обработал более 3400 звонков. Электроснабжение всех отключенных потребителей восстановлено. На текущий момент поступают единичные заявки после прохождения утренней грозы 2 июня. Работы идут в штатном режиме.

"Работа проведена большая. Персонал выездных бригад в сложных условиях круглосуточно восстанавливал повреждённые линии электропередачи. Во время таких серьёзных повреждений очень важно, чтобы до жителей наших населённых пунктов вовремя доносилась информация о проводимых работах. Люди с пониманием относятся к временным ограничениям, видя, какие погодные условия сейчас в регионе, и своевременно получая информацию. Особая роль в этой информационной работе отведена единым дежурно-диспетчерским службам муниципалитетов. Информация им должна своевременно предоставляться ресурсоснабжающими организациями", - подчеркнул председатель штаба, заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Теги: Россети Тюмень, последствия урагана, энергия


