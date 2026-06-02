В Самаре школьницу госпитализировали сразу после ЕГЭ по истории

В Самаре врачи скорой помощи увезли выпускницу школы в больницу сразу после экзамена по истории. Местная администрация сообщила, что девочка почувствовала недомогание прямо во время тестирования в учебном классе. Организаторы экзамена быстро отреагировали на ситуацию и вызвали медиков к пункту проведения ЕГЭ, пишет КП.

Представитель городских властей пояснила, что ученица пожаловалась на плохое самочувствие сразу после того, как сдала свою работу. Врачи осмотрели школьницу на месте и приняли решение о госпитализации. Сейчас девочка находится в одной из больниц Самары, где специалисты проводят полное медицинское обследование.

Медики внимательно следят за состоянием школьницы и выясняют причины внезапного недомогания. Пока врачи не дают прогнозов, выпускница остается под их наблюдением в лечебном учреждении. Организаторы экзаменов напоминают, что во всех пунктах сдачи ЕГЭ постоянно дежурят медицинские работники для оказания экстренной помощи.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал отменить ЕГЭ и вернуться к классической аттестации, так как нынешняя система проверяет не знания учеников, а финансовые возможности родителей нанимать репетиторов. Политик подчеркнул, что задания тестов часто выходят за рамки школьной программы, вынуждая семьи тратить сотни тысяч рублей на дополнительную подготовку, а самих выпускников - страдать от чрезмерного стресса.