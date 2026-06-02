Против координатора партии Лимонова возбудили дело за "критику Шойгу"

Против координатора незарегистрированной на территории РФ партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" Михаила Акселя завели административное дело о дискредитации ВС РФ.

Заседание назначено на 30 июня, оно пройдет в Таганском районном суде, сообщил активист в своем Telegram-канале. По словам Акселя, он получил материалы дела, из которых выяснилось, что его будут судить за пост о "негативной оценке деятельности министра обороны Сергея Шойгу" и рождественского перемирия 2023 года. "Перемирие" это президент Путин позже признал неэффективным, как и то, что ВСУ тысячи раз нарушили режим прекращения огня. В чем же тогда у меня разглядели дискредитацию? Внимание: В "негативной оценке деятельности министра обороны Шойгу", - написал Аксель.

Он напомнил, что ранее само же государство "оценило деятельность экс-министра и его подчиненных негативно" и отправило его в отставку, а бывших замов Шойгу в настоящее время судят за многомиллиардные хищения.

"Распилили миллиарды бюджетных денег они, о чем есть возбужденные уголовные дела, а армию дискредитировал я?" - задался риторическим вопросом активист.