Мединский: Система высшего образования должна быть планово-капиталистической

Помощник президента России Владимир Мединский считает, что система высшего образования в России "зависла между социализмом и капитализмом". А стране нужна "планово-капиталистическая модель". Об этом он сказал журналу "Эксперт".

Сейчас параллельно присутствуют и социальный подход к образованию, когда за обучение платит государство, и рыночный, когда платят сами студенты. Но в обоих случаях ситуация далека от логического завершения. Так, при обучении за счет государства оно не интересуется дальнейшим трудоустройством выпускников. Но тогда зачем оно платит? То есть государство словно выполняет роль "доброго дяди": оно на несколько лет занимает молодого человека, а что дальше — неизвестно. И нужен ли вообще кому-то такой специалист? Фактически это выброшенные на ветер бюджетные деньги, потому что государство никому ничего не гарантирует.

По мнению Мединского, если платит государство, то оно вправе вводить обязательное распределение и заключение трудового контракта. Платит государство — отработай в бюджетном учреждении, предприятие — на предприятии, платишь сам — неси все риски. Сейчас же, как в анекдоте: поступил на первый курс консерватории — не забудь забронировать место в подземном переходе, иронизирует помощник президента.

Власти уже несколько лет разрабатывает новую модель высшего образования, но пока никаких существенных подвижек в этом направлении нет.