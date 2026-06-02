УВЗ переименовал БМПТ "Терминатор" в "Спиридон"

"Уралвагонзавод" (входит в Ростех) переименовал боевые машины поддержки танков (БМПТ), ранее известные как "Терминатор", в "Спиридон". Предприятие уточняет, что это сделано просьбе рабочих завода и экипажей БМПТ. Имя машине было выбрано в честь святого и должно олицетворять мужество, стойкость и силу духа.

"Машина, которая заменяет целое подразделение, больше не носит кличку американского робота-уничтожителя. Она – наш щит и меч. Это редкое, но почитаемое в России имя. Его носили по-настоящему сильные духом люди", – отметили в пресс-службе УВЗ.

Среди таких:

Святой Спиридон Тримифунтский, который прославился своими чудесами и непреклонной защитой православной веры. Согласно житию, на первом Вселенском соборе в 325 году Спиридон сжал кирпич – из него вышли огонь, вода и осталась глина, как доказательства единства Троицы, отмечают в УВЗ. Так и БМПТ "сочетает в себе три стихии – оружие, броня и маневренность".

Архиепископ Спиридон Новгородский и Псковский благословил Александра Невского, разбившего шведов в 1240 году.

Герой Советского Союза Спиридон Спицын родом с Урала, он пал на Днепровском плацдарме, но не отступил.

Более того, "Спиридон" означает "короб/кузов" и демонстрирует прочность и надежность того, что сделано человеком. Имя также олицетворяет мужество русского народа и российские духовные ценности: от истоков православной веры до воинского подвига предков и современных героев, добавили на УВЗ.