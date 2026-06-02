Владислав Ховалыг проверил ход работ на стройплощадке по возведению республиканской детской больницы в Кызыле

Глава Тувы совершил рабочую поездку на строительную площадку, где возводят здание республиканской детской больницы в Кызыле. Работы здесь проходят в рамках реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения». По плану первых юных пациентов этот стратегический объект здравоохранения должен принять в 2028 году.

Напомним, во время встречи в Кремле о ходе работ по возведению объекта здравоохранения Владислав Ховалыг докладывал Главе государства Владимиру Путину.

«Строящийся комплекс рассчитан на 150 коек. В будущем здании разместятся педиатрические и психоневрологическое отделения, а также отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, сюда переедет детское хирургическое отделение Республиканской больницы №1», - сообщил Владислав Ховалыг в своем канале MAX по итогам проверки.

Планируется, что до конца 2026 года строители завершат работы по возведению стен и крыши здания, затем запустят теплоснабжение, что, в свою очередь, даст возможность выполнять отделочные работы.

В структуру республиканской больницы войдут три педиатрических отделения, а также психоневрологическое, хирургическое, отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Общая площадь здания составит более 15 тысяч кв. м.

Владислав Ховалыг добавил, что новое учреждение будет оказывать высококвалифицированную диагностическую и стационарную медицинскую помощь. Медики будут иметь возможность выполнять как плановую госпитализацию, так и прием пациентов по экстренным показаниям.