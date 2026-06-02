В сети распространяют фейковое видео с губернатором Прикамья о запрете продажи валюты

Фейк о запрете продажи иностранной валюты в Пермском крае распространяют в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.



В интернете появилось видео, в котором якобы Дмитрий Махонин сообщает о временном запрете продажи иностранной валюты населению.



В правительстве Прикамья заявили, что ролик создан с использованием технологии дипфейка. Никаких ограничений на покупку и продажу иностранной валюты в регионе не вводилось.