90% школьников получали сообщения от незнакомцев в соцсетях

Исследование, проведенное "Лигой безопасного интернета", выявило тревожную статистику: 89% российских школьников хотя бы раз получали сообщения от незнакомцев в соцсетях и мессенджерах.

К основным рискам для школьников в соцсетях относятся: заманчивые предложения легкого заработка, вербовка для терактов, подстрекательство к суициду, вовлечение в планирование нападений на школы и мошеннические схемы. В 2026 году уже произошло 15 нападений на школы, еще 52 случая было предотвращено.

В ходе анонимного опроса, охватившего более 12 тыс. учеников 5-11 классов, сами подростки назвали следующие проблемы: оскорбления и травля (71%), сомнительные предложения о заработке (51%), мошенничество с игровыми валютами (48%), взлом аккаунтов (41%). При этом 71% не сообщают об этом родителям.

Директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина призывает родителей не пренебрегать вопросами интернет-активности своих детей. Нужно интересоваться тем, что происходит с ребенок в сети и своевременно реагировать на угрозы. В сети очень активны педофилы. Так, число случаев выманивания интимных фото выросло на 53% за два года.