Игорь Алтушкин предложил ведущим спортсменам помочь с развитием скейт-парка "РМК Экстрим"

Основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин пригласил ведущих спортсменов присоединиться к рабочей группе по развитию экстремального направления в РМК и разработке будущего скейт-парка "РМК Экстрим". Встреча состоялась на открытии нового скейт-парка в квартале "Архангел Михаил" в Екатеринбурге.

Напомним, что новая площадка в 3 тыс. кв.м. является третьим скейт-парком проекта "РМК Экстрим". На открытие 31 мая приехали Ирек Ризаев, занявший на Олимпийских играх в Токио шестое место в дисциплине "BMX-фристайл" и второе на международных соревнованиях уровня С1 во Франции. Вместе с ним в столицу Урала приехали чемпион России по трюковому самокату Артем Пенкрат, звезда мирового BMX-фристайла Константин Андреев и другие. Именно они вошли в состав жюри на соревнованиях, проходивших в скейт-парке и провели мастер-классы для начинающих спортсменов.

Игорь Алтушкин предложил спортсменам высказать свое видение новой площадки и помочь в создании инфраструктуры для райдеров Екатеринбурга. Многие из них ранее уже участвовали в проектировании и строительстве похожих парков как в России, так и за рубежом.