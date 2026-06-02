СМИ: Полный запрет на российскую нефть вряд ли войдет в новый пакет санкций ЕС

ЕС вряд ли включит в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой, пишет Politico.

Как сообщили источники издания, при подготовке этого пакета основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения цен на нефть РФ. В частности, страны ЕС обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен.

На днях сообщалось, что ЕС может на время заморозить предельные цены на российскую нефть. Причина – все еще идущие на Ближнем Востоке боевые действия. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.