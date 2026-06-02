Миронов призвал сворачивать ЕГЭ

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал заменить ЕГЭ нормальной итоговой аттестацией, которая учитывает знания школьников, а не возможности родителей нанять репетиторов.

Он отметил, что задания ЕГЭ часто не соответствуют школьной программе, а сама процедура является нервотрепкой. Недавно в СМИ сообщалось о двукратном росте спроса на пособия для подготовки к ОГЭ и на товары, которые помогают справляться со стрессом, что свидетельствует о чрезмерной психологической нагрузке на выпускников.

"Вроде родителям и выпускникам обещали, что вопросы ЕГЭ будут соответствовать школьной программе, но ничего не меняется, и родителям приходится тратить время, нервы и сотни тысяч на репетиторов. А школьникам - все вечера проводить за уроками и учебниками, потому что без допподготовки ЕГЭ не сдашь", - подчеркнул Миронов.

Он добавляет, что девятиклассникам после сдачи ОГЭ надо еще сдавать вступительные экзамены в старшие классы, которые уже есть во многих школах. И задания на них гораздо сложнее, чем на ОГЭ. То есть сами школы не доверяют ОГЭ, фактически проводя вступительные экзамены в 10 класс. Ранее власти возмущались тем, что вузы проводили вступительные экзамены, против чего и был введен ЕГЭ, а теперь в школах то же самое. С ЕГЭ пора заканчивать, призвал Миронов.

Член-корреспондент РАН Алексей Савватеев уверен, что ЕГЭ нужен для сокрытия реального уровня выпускников школ.