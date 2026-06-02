Зарплата в любой день - новая опция появилась у 11 млн клиентов ВТБ

В преддверии ПМЭФ-2026 банк ВТБ объявил о запуске сервиса, который позволяет зарплатным клиентам получать часть будущего дохода в любой день до официальной даты перечисления от работодателя. Услуга будет доступна примерно 11 млн человек - зарплатным клиентам ВТБ и Почта Банка.

Опция появится в приложении ВТБ Онлайн.

Как сообщила первый зампред правления Ольга Скоробогатова, механизм предполагает, что партнерская финтех-компания анализирует историю и среднедневной заработок клиента, после чего рассчитывает доступную для него сумму. Процентные платежи по такому "кредиту" отсутствуют, но взимается плата за сам факт обращения к сервису — 399 рублей за каждую операцию. В день официальной зарплаты, когда работодатель зачислит на счет клиента средства, банк автоматически списывает выданную сумму и комиссию. Клиенты, достигшие «Золотого уровня» в программе лояльности ВТБ, смогут использовать сервис бесплатно первые четыре раза — плата будет возвращена. Предполагается, что новый сервис станет альтернативой привычным кредитам и кредитным картам, которые по тем или иным причинам могут не подходить клиентам, для которых важно получить деньги к определенной дате или срочно.