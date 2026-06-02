Зубные щетки и ватные диски в России начнут маркировать с 2026 года

Правительство вводит обязательную маркировку для зубных щеток, салфеток, ватных дисков и губок с 1 сентября 2026 года. Власти уже опубликовали соответствующее постановление на официальном портале правовой информации. Новые правила также затронут расчески, маникюрные наборы, зубные нити, пинцеты и бумажные полотенца. Государство внедряет эти меры, чтобы очистить рынок от подделок и следить за качеством товаров, пишет КП.

Участники рынка должны зарегистрироваться в системе "Честный знак" уже с 1 сентября текущего года. С октября 2026 года производители начнут наносить специальные коды на всю новую продукцию. Центр развития перспективных технологий сообщил, что перед запуском обязательных требований компании провели добровольный эксперимент. В нем приняли участие более 360 организаций, которые протестировали систему на 25 миллионах товаров.

Магазины смогут продавать остатки товаров без кодов только до октября 2027 года. После этой даты торговые точки будут обязаны передавать данные о каждой продаже через кассы. При этом для производителей бытовой химии и косметики власти сделали исключение: для них единый срок обязательной маркировки перенесли на 2030 год, чтобы бизнес успел подготовиться к изменениям.

