В Пермском крае упразднят Хрены

В заксобрание Пермского края внесена инициатива о преобразовании 14 населенных пунктов Верещагинского муниципального округа, один из их — деревня Хрены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Законопроектом предлагается присоединить: к городу Верещагино деревни Первомайка и Черномясово, к селу Вознесенскому деревню Старый Посад, к деревне Беляевке деревню Алешата, к деревне Посад деревню Заполье, к деревне Зарич деревни Хрены и Левино, к деревне Кривчана деревню Паклино.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, решение об объединении населенных пунктов обусловлено фактическим их слиянием и проводится с целью их включения в федеральную программу догазификации.



Планируется, что проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании в июне.