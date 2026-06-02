Пашинян пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут поставить в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заплатит фермерам за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных ограничений.

"Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит" ,- приводит его слова РИА Новости. "Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт", - заявил Пашинян на встрече с избирателями перед парламентскими выборами.

По словам премьер-министра Армении, власти готовы запускать программы поддержки и субсидирования в случаях, когда экспортная продукция не может быть поставлена за рубеж из-за "несправедливых препятствий".

Напомним, с 22 мая Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении, с 30 мая - плодоовощной продукции, с 2 июня под ограничения попали косточковые фрукты и виноград. Глава ведомства Сергей Данкверт пояснил, что армянские власти гарантировали безопасность продукции, однако инспекторы продолжают находить в ней опасных вредителей.

Кроме того, Россельхознадзор сообщил, что по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия.