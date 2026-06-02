За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 100 ДТП

За 1 июня 2026 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 100 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В пяти случаях люди получили травмы, всего в авариях пострадало шесть человек. К счастью, обошлось без погибших.

В Госавтоинспекции отметили, что водители до сих пор допускают грубые ошибки, находясь на одной дороге с мотоциклистами. Так, в Верхней Пышме при выезде со второстепенной дороги водитель не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся по главной. В то же время, в Екатеринбурге при повороте направо водитель не занял крайнее правое положение на проезжей части, из-за чего произошло столкновение с мотоциклом Harley.

Помимо этого, автовладельцы часто отвлекаются от дороги, что приводит к наезду на стоящий транспорт или препятствия в зоне дорожных работ на насыпях. Были зафиксированы и ДТП, произошедшие из-за выполнения маневров: при повороте налево водители не уступают дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом движения.

Госавтоинспекция напоминает: будьте внимательны, помните, что на дорогах двигаются мотоциклисты, которые менее заметны. От ваших действий зависят чужие жизни.