В Челябинске нашли замену двум депутатам заксобрания

В Челябинске названы имена депутатов, которые займут места покинувших парламент Алексея Чеченина и Василия Швецова.

Фракцию "Справедливой России" пополнили депутаты Дмитрий Сумин и Марина Белозерцева. Они займут места Алексея Чеченина и Василия Швецова. Василия Георгиевича можно поздравить – он уходит работать в Госдуму.

"Я уверен: и Дмитрий Сумин, и Марина Белозерцева станут надёжными защитниками интересов своих избирателей. Обращений в партию поступает много, работы – непаханое поле. Кроме того, можно поздравить и депутата Ксению Морозову. Она возглавит нашу фракцию в новом составе", - написал в своём telegram-канале председатель Совета регионального отделения Валерий Гартунг.