Сергей Кравчук поздравил юнармейцев Хабаровска с 10‑летием Всероссийского движения

На площади Города воинской славы в Хабаровске состоялось торжественное собрание, посвященное 10‑летию Всероссийского движения «Юнармия». В мероприятии приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, представители Восточного военного округа, руководители образовательных организаций, юнармейцы и их родители.

В ходе торжественной части 235 ребят официально были приняты в ряды Юнармии. А также состоялось награждение наиболее отличившихся участников и руководителей движения благодарственными письмами и памятными знаками «Юнармейская доблесть» и «10 лет Юнармии».

«Юнармия – школа жизни, в которой учат быть надежными товарищами, ставить цели и добиваться их. Здесь уважают историю и традиции нашей страны. Опыт, полученный в рядах «Юнармии», поможет вам вырасти достойными гражданами и надежными защитниками нашей Родины. Благодарю вас за поддержку наших воинов – участников СВО. За то, что вы собираете гуманитарную помощь и пишите трогательные письма на фронт, которые повышают боевой дух. Сейчас российские военнослужащие на поле боя отстаивают интересы России и борются за наше будущее. В настоящий момент мы как никогда едины и сплотились для поддержки Президента России Владимира Владимировича Путина и Вооруженных Сил РФ. Уверен, победа будет за нами!», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Завершилось мероприятие показательным выступлением группы развертывания флага и карабинерного расчета.