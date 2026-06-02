Железнодорожную станцию Джанкой в Крыму временно закрыли

Станцию Джанкой в Крыму временно закрыли для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

Поезда следуют по измененным маршрутам в обход станции. Причина таких изменений не уточняется.

Пассажиров, которые должны были отправляться из Джанкоя, доставляют автобусами до станции Урожайная, где организована пересадка на поезда. Тем, кто ехал до Джанкоя, придется выйти на Урожайной, где их будет ждать автобус до города.

Кроме того, сообщается, что в пути задерживаются четыре поезда "Таврия": один идет в Крым, три — с полуострова.