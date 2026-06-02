Екатеринбург снова примет международный турнир по бильярду "Кубок мира"

Екатеринбург снова станет столицей бильярда - этим летом запланировано проведение "Кубка мира" - "IV Кубка Главы Екатеринбурга" по бильярдному спорту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Турнир пройдет с 20 по 26 июля. Регистрация уже открыта.

"Этим летом наш город вновь примет международный турнир по бильярду. Сильнейшие спортсмены, красивая игра, атмосфера большого спорта, все это ждет вас! Приглашаю зрителей стать частью этого знаменательного события!" – обратился к любителям бильярда глава города Алексей Орлов.

"Кубок мира" пройдет в бильярдных клубах "Public club Billiards" на ул. Мира, 47 (строение 4) и в БЦ "Антей" на ул. Красноармейская, 10. При этом, все игры основной сетки пройдут на новой площадке – в "Общественном центре кампуса УрФУ" по ул. Универсиады, 7.

В Екатеринбурге соберутся сильнейшие спортсмены из разных стран, среди которых чемпионы мира, победители этапов Кубка мира, Кубка России и призеры других крупных турниров.