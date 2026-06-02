Сергей Кравчук сообщил, что в этом году 2655 юных жителей Хабаровска сдадут ЕГЭ

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетили пункт проведения экзамена по химии в гимназии № 8 краевой столицы.

«Успешная сдача экзаменов откроет перед вами новые возможности. Наши вузы, колледжи и техникумы ждут вас, завтрашних абитуриентов. Верю, что большинство из вас свяжет свое будущее с развитием Хабаровского края», - обратился к молодым людям губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул важность поддержки выпускников в ответственный период.

«Мы делаем все возможное, чтобы создать для ребят комфортные и безопасные условия сдачи экзаменов. Каждый выпускник - это будущее нашего города и края. Желаю всем удачи, уверенности и высоких результатов! Верю, что хабаровские школьники покажут достойный уровень знаний», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал сдачей экзаменов по химии, истории и литературе. Всего в городе задействовано семь пунктов проведения, в которых сегодня сдавали экзамены 890 выпускников. Общее число выпускников в Хабаровске - 2 655 человек.

В администрации города отметили, что интерес выпускников к естественно научным предметам, профильной математике и информатике в регионе растет: в этом году их выбрали 34 % участников ЕГЭ. По химии два года подряд зафиксировано 11 стобалльных результатов, а средний балл по краю - 60,87. Он превышает общероссийский показатель (58,96).

Экзамены в Хабаровском крае пройдут в следующей последовательности: сначала 4 июня выпускники сдадут русский язык, затем 8 июня - математику (базовый и профильный уровни). Далее, 11 июня, их ждут обществознание и физика, 15 июня - биология, география и письменная часть иностранных языков. Завершат этот этап устная часть по иностранным языкам и информатика, которые состоятся 18 и 19 июня соответственно.

Резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам определены с 22 по 25 июня. Пересдать один из предметов по выбору можно будет 8 и 9 июля. Дополнительный период ЕГЭ пройдёт с 4 по 25 сентября.