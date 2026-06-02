Сергей Кравчук: На детской железной дороге в Хабаровске получают профобразование дети со всего Дальнего Востока

Торжественное открытие 68-го летнего сезона состоялось на Дальневосточной детской железной дороге в Хабаровске. Здесь с октября по апрель ребята получали теоретические знания о работе на железнодорожном транспорте, сдавали экзамены. Теперь обучающиеся смогут проверить себя на практике.

Ребятам предстоит попробовать себя в должности машиниста, помощника машиниста, дежурного по станции, помощника дежурного по вокзалу, диктора, дежурного по стрелочному переводу, дежурного по переезду, путейца и проводника.

Напомним, 2026 год официально объявлен Годом пассажира в холдинге «Российские железные дороги». В рамках проекта учащимся Дальневосточной детской железной дороги предоставлена возможность участия в акциях и конкурсах.

В мероприятии открытия летнего сезона приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по кадрам и социальным вопросам Андрей Ваулин, заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Вячеслав Карманов, председатель Дорожной территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на ДВЖД Александр Наговицин, руководители и работники предприятий Дальневосточной железной дороги, а также родители и друзья юных железнодорожников.

Церемония стартовал поднятием флага ОАО «РЖД», затем прошло вручение наград юным железнодорожникам, которые проявили отличные навыки во время учёбы и успели себя зарекомендовать в работе.

«Мы вновь открываем движение по детской железной дороге, – обратился к гостям Сергей Кравчук. – Символично, что шестьдесят восьмой сезон работы детской железной дороги стартует в День образования Хабаровска. Получать профобразование на детской железной дороге приезжают дети не только с Хабаровска, но и Дальнего Востока.Я уверен, что присутствующие дети уже определились с профессией. Впереди их ждут большие перспективы и увлекательная дорога – ведь Дальний Восток без железной дороги существовать не может. Я хочу сказать огромное спасибо вашим родителям за то, что они поддерживают вас в вашем выборе. Всех с праздником».

По традиции поезд отправился от станции «Пионерская» до «Юбилейной» с первыми пассажирам нового сезона.

Справка. Дорога открылась в Хабаровске в 1958 году. Первый маршрут протяжённостью 600 метров проходил по кольцевому пути. Сейчас её протяжённость составляет 2,5 километра, имеется своя транспортная инфраструктура, две станции – «Пионерская» и «Юбилейная», а также две промежуточные платформы – «Совхозная» и «Озёрная». Время в пути между ними занимает 10 минут.