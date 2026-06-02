Сергей Кравчук: На детской железной дороге в Хабаровске получают профобразование дети со всего Дальнего Востока

02 Июня 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук: На детской железной дороге в Хабаровске получают профобразование дети со всего Дальнего Востока

Торжественное открытие 68-го летнего сезона состоялось на Дальневосточной детской железной дороге в Хабаровске. Здесь с октября по апрель ребята получали теоретические знания о работе на железнодорожном транспорте, сдавали экзамены. Теперь обучающиеся смогут проверить себя на практике. 

(2026)|Фото: khv27.ru

Ребятам предстоит попробовать себя в должности машиниста, помощника машиниста, дежурного по станции, помощника дежурного по вокзалу, диктора, дежурного по стрелочному переводу, дежурного по переезду, путейца и проводника.

Напомним, 2026 год официально объявлен Годом пассажира в холдинге «Российские железные дороги». В рамках проекта учащимся Дальневосточной детской железной дороги предоставлена возможность участия в акциях и конкурсах.

В мероприятии открытия летнего сезона приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по кадрам и социальным вопросам Андрей Ваулин, заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Вячеслав Карманов, председатель Дорожной территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на ДВЖД Александр Наговицин, руководители и работники предприятий Дальневосточной железной дороги, а также родители и друзья юных железнодорожников.

(2026)|Фото: khv27.ru

Церемония стартовал поднятием флага  ОАО «РЖД», затем прошло вручение наград юным железнодорожникам, которые проявили отличные навыки во время учёбы и успели себя зарекомендовать в работе.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Мы вновь открываем движение по детской железной дороге, – обратился к гостям Сергей Кравчук. – Символично, что шестьдесят восьмой сезон работы детской железной дороги стартует в День образования Хабаровска. Получать профобразование на детской железной дороге приезжают дети не только с Хабаровска, но и Дальнего Востока.Я уверен, что присутствующие дети уже определились с профессией. Впереди их ждут большие перспективы и увлекательная дорога – ведь Дальний Восток без железной дороги существовать не может. Я хочу сказать огромное спасибо вашим родителям за то, что они поддерживают вас в вашем выборе. Всех с праздником».

(2026)|Фото: khv27.ru

По традиции поезд отправился от станции «Пионерская» до «Юбилейной» с первыми пассажирам нового сезона. 

Справка. Дорога открылась в Хабаровске в 1958 году. Первый маршрут протяжённостью 600 метров проходил по кольцевому пути. Сейчас её протяжённость составляет 2,5 километра, имеется своя транспортная инфраструктура, две станции – «Пионерская» и «Юбилейная», а также две промежуточные платформы – «Совхозная» и «Озёрная». Время в пути между ними занимает 10 минут.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, ржд, учащиеся, профобразование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети