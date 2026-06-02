КПРФ предлагает законодательно закрепить право на отказ от цифровых платформ в образовании

Ученикам и учителям нужно дать право по закону отказаться от использования цифровых образовательных платформ при коммуникации. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты КПРФ.

Сообщается, что он направлен для противодействия негативным тенденциям в образовании, когда школьникам и родителям навязывают соцсети для коммуникации со школой и учителем. Это нарушает конституционные права граждан, усложняет взаимодействие и даже подменяет смысл образования использованием цифровых сервисов.

Законопроект предусматривает запрет на ограничение права на образование при осуществлении отказа от цифровых сервисов и запрет ограничения трудовых прав для педагогических работников.

Сложность с данным законопроектом состоит в том, что формально использование цифровых платформ и сейчас является добровольным. Это в своих ответах признают и власти. Однако по факту создается ситуация, когда родителей и их детей принуждают это использовать. Жалобы на электронную коммуникацию с родителями через чаты являются одной из самых распространенных жалоб самих учителей, возмущенных тем, что им приходится заниматься работой, которую никто не оплачивает.

Недавно президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с региональными властями проанализировать практику применения цифровых платформенных решений в образовании и представить предложения по их "дальнейшему внедрению".