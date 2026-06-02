Прокурор запросил реальный срок для экс-мэра Сургута Андрея Филатова

02 Июня 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: admsurgut.ru

Прокурор запросил реальный срок для экс-мэра Сургута Андрея Филатова

Прокурор запросил реальный срок для экс-мэра Сургута Андрея Филатова,сообщает Муксун.

Для Филатова просят отбывания наказания в колонии строгого режима. За все преступления по всем эпизодам ему запросили почти пять лет. Совокупно – шесть лет. Также прокурор просит суд обязать Филатова возместить ущерб в размере 130 млн рублей. В настоящее время, по информации корреспондента, имущество экс-мэра арестовано.

Защита просит изменить статьи обвинения на менее тяжкие, мотивируя это помощью в раскрытии новых преступлений и содействием в расследовании этого конкретного дела. Адвокат просит учесть участие обвиняемого в общественной жизни, благотворительности, помощи СВО, а также тот факт, что на иждивении находятся родители. Защита попросила не лишать Филатова свободы и вернуть часть арестованного имущества.

Напомним, по версии следствия, Андрей Филатов, действуя в составе организованной группы, через посредников незаконно получил денежные средства на общую сумму не менее 100 миллионов рублей. Денежные средства, как полагает следствие, передавались представителями организаций и индивидуальными предпринимателями за совершение действий в их интересах, а именно: за заключение с ними договоров подряда по обслуживанию многоквартирных домов, надлежащее исполнение обязательств по уже заключенным договорам, а также за отказ от их досрочного расторжения. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов РУ ФСБ России по Тюменской области. В ходе предварительного следствия Филатов признал вину в совершении 13 эпизодов коммерческого подкупа. Он заключил сделку со следствием.

Сумма незаконно полученных обвиняемыми денежных средств, установленная следствием, составила более 130 млн руб. На имущество и денежные средства бывшего главы города Сургута наложен арест общей стоимостью более 180 млн руб.

Теги: Андрей Филатов, прокурор, обвинение, коммерческий подкуп


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.05.2026 15:49 Мск Экс-мэр Сургута дал следствию новые сведения по коррупционным эпизодам в Югре
Ранее 09.04.2026 08:52 Мск В Сургуте начался суд над экс-мэром Андреем Филатовым
Ранее 12.03.2026 09:20 Мск Бывший мэр Сургута Андрей Филатов признал вину и пошел на сделку со следствием
Ранее 11.03.2026 13:30 Мск Экс-глава Сургута Андрей Филатов предстанет перед судом
Ранее 13.10.2025 10:26 Мск Бывшему главе Сургута Андрею Филатову изменили меру пресечения
Ранее 03.09.2025 14:12 Мск Бывшему главе Сургута Андрею Филатову вновь продлили домашний арест
Ранее 11.04.2025 08:25 Мск Бывшему главе Сургута Андрею Филатову продлили домашний арест
Ранее 16.12.2024 13:13 Мск Бывший глава Сургута, арестованный по делу о коммерческом подкупе, вышел на свободу
Ранее 13.11.2024 15:15 Мск Бывший мэр Сургута обжаловал решение о своем аресте
Ранее 07.11.2024 13:52 Мск Сумма коммерческого подкупа, в котором обвиняют экс-мэра Сургута, превысила 6 млн
Ранее 05.11.2024 16:20 Мск Политолог: Арест бывшего мэра Сургута не повлияет на правительство нового губернатора
Ранее 05.11.2024 15:09 Мск Бывший мэр Сургута встретит Новый год в СИЗО
Ранее 05.11.2024 10:56 Мск На бывшего главу Сургута завели уголовное дело

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети