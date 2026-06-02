Прокурор запросил реальный срок для экс-мэра Сургута Андрея Филатова

Прокурор запросил реальный срок для экс-мэра Сургута Андрея Филатова,сообщает Муксун.



Для Филатова просят отбывания наказания в колонии строгого режима. За все преступления по всем эпизодам ему запросили почти пять лет. Совокупно – шесть лет. Также прокурор просит суд обязать Филатова возместить ущерб в размере 130 млн рублей. В настоящее время, по информации корреспондента, имущество экс-мэра арестовано.

Защита просит изменить статьи обвинения на менее тяжкие, мотивируя это помощью в раскрытии новых преступлений и содействием в расследовании этого конкретного дела. Адвокат просит учесть участие обвиняемого в общественной жизни, благотворительности, помощи СВО, а также тот факт, что на иждивении находятся родители. Защита попросила не лишать Филатова свободы и вернуть часть арестованного имущества.

Напомним, по версии следствия, Андрей Филатов, действуя в составе организованной группы, через посредников незаконно получил денежные средства на общую сумму не менее 100 миллионов рублей. Денежные средства, как полагает следствие, передавались представителями организаций и индивидуальными предпринимателями за совершение действий в их интересах, а именно: за заключение с ними договоров подряда по обслуживанию многоквартирных домов, надлежащее исполнение обязательств по уже заключенным договорам, а также за отказ от их досрочного расторжения. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов РУ ФСБ России по Тюменской области. В ходе предварительного следствия Филатов признал вину в совершении 13 эпизодов коммерческого подкупа. Он заключил сделку со следствием.

Сумма незаконно полученных обвиняемыми денежных средств, установленная следствием, составила более 130 млн руб. На имущество и денежные средства бывшего главы города Сургута наложен арест общей стоимостью более 180 млн руб.