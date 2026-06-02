С июля в России изменятся правила проверки устойчивости автомобилей

Росстандарт утвердил новый государственный стандарт, который меняет правила испытаний для легковых машин, грузовиков и прицепов. Эксперты будут проверять, насколько устойчиво транспорт ведет себя на дороге. Эти изменения помогут сделать поездки безопаснее и снизить риск аварий при резких маневрах, сообщает РГ.

Специалисты сделают упор на проверку стабилизации автомобиля. Во время теста водитель разгоняет машину до нужной скорости и резко поворачивает руль, чтобы вызвать занос. Затем он отпускает рулевое колесо, а эксперты следят за реакцией техники. Новый ГОСТ требует, чтобы руль и колеса сами возвращались в прямое положение. Если угол поворота руля продолжает расти, автомобиль не пройдет проверку.

Программа испытаний также включает тесты на резкий рывок руля и контроль угловой скорости. Эти упражнения покажут, как машина держит дорогу в сложных условиях. Для тестов инженеры будут использовать только ровные участки дорог без ям и кочек. Как сообщает РИА Новости, новые правила вступят в силу уже 1 июля этого года.

Ранее два беспилотных грузовика "КамАЗ" совершили первую в мире международную перевозку, доставив коммерческие грузы между Москвой и Астаной. Машины встретились на границе 25 мая, преодолев в общей сложности около 3 тысяч километров, причем часть пути фуры прошли полностью в автономном режиме.