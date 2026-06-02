В Нижнем Тагиле муж инсценировал ограбление, чтобы скрыть от жены проигрыш на ставках

Житель Нижнего Тагила предстал перед судом за инсценировку ограбления. Таким образом он пытался скрыть от супруги проигрыш на ставках, рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Артем проиграл на букмекерских ставках 18 тыс. рублей, но жене решил рассказать, что его ограбили. Чтобы все выглядело убедительно, он спрятал свои вещи в лесопарковой зоне и обратился в полицию, заявив о нападении. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос, Артем решил идти до конца и не только подробно описал "преступление", но даже участвовал в осмотре "места происшествия".

Проверка правоохранителей все же показала, что описанного мужчиной преступления не было - данные с камер видеонаблюдения и иные материалы полностью опровергли его рассказ. Тогда гражданин признался в содеянном и объяснил, что таким образом пытался скрыть от жены проигрыш денег. Уголовное дело возбудили уже в отношении самого Артема.

Суд признал Артема виновным по ч. 3 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения" и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.