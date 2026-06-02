ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским предприятиям ОПК

Российские войска прошедшей ночью нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ.

Накануне президент Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта в Старобельске. Он подчеркнул, что наказание для тех, кто устроил это нападение, будет неотвратимым.