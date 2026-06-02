В Китае роботов пустили собирать чай

В провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, расположенной напротив Тайваня, прошел предварительный этап Всемирных игр человекоподобных роботов, где роботы вместе с фермерами поучаствовали в сборе чая, пишут китайские СМИ.

В течение недели несколько команд человекоподобных роботов работали бок о бок с местными чайными мастерами. Целью было позволить роботам пройти весь процесс производства белого чая – от определения и сбора листьев до транспортировки грузов по пересеченной местности, аккуратного раскладывания листьев для сушки на солнце и, наконец, участия в обжарке и прессовании чайных коржей. Это были реальные полевые испытания в чайном регионе Фудин.

Это были первые в мире комплексные спортивные мероприятия, посвященные человекоподобным роботам. Сообщается, что это шаг к внедрению передовых технологий в повседневную работу и жизнь. Об экономической эффективности сбора чая роботами – насколько это оправдано с точки зрения затрат – не сообщается.

Директор АНО "Институт изучения современного Китая" Николай Вавилов пишет, что сбор чая – это сложная работа на сложной местности. Пока роботы могут быть не столь эффективными, но это неизбежное будущее, считает эксперт.