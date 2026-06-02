В Тюмени направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации.



Он обвиняется по 4 эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.



По версии следствия, в период 2021-2023 гг. обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, заключил четыре муниципальных контракта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе на выполнение работ, связанных с захоронением твердых коммунальных отходов на специально предназначенных полигонах.

Для возмещения затрат, связанных с утилизацией отходов, обвиняемый предоставил заказчику поддельные документы об их ликвидации на специализированном полигоне. На основании фиктивных документов он совершил хищение денежных средств из бюджета Тюменской области в сумме свыше 700 тыс. рублей.



Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области заявлены исковые требования о возмещении причиненного ущерба.



На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 1 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.