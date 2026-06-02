В Челябинске врачи удалили пациентке опухоль размером 40 сантиметров

В Челябинске врачи клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета спасли 62-летнюю пациентку с гигантской опухолью яичников. Новообразование было размером с арбуз – 40 см.

Опухоль нашли в 2024 г. Из-за серьезных кардиологических проблем на операцию она не решалась. В итоге за два года новообразование выросло до гигантских размеров, сдавливая внутренние органы. Пациентка поступила с декомпенсацией сердечной недостаточности. На фоне этого у нее развился отечный синдром.

Месяц врачи стабилизировали состояние пациентки, снижая кардиологические риски. За счёт снятия отёчности она потеряла 44 кг, что значительно улучшило её физические показатели и позволило перейти к следующему этапу – оперативному лечению. Операция прошла успешно. Опухоль оказалась доброкачественной. Сейчас уралочка уже выписалась и восстанавливается после операции дома, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.