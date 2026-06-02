02 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

У Навроцкого требуют извинений Зеленского

Польше нужно требовать извинений Зеленского перед польским президентом Каролем Навроцким. Причина - решение Зеленского начать новую волну прославления бандеровцев. Об этом заявил глава Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач.
На прошлой неделе Зеленский присвоил подразделению украинских сил спецопераций имя "героев" УПА (террористическая организация, запрещенная в РФ). Также киевский режим начал перезахоронение главарей ОУН (террористическая организация, запрещенная в РФ). Пшидач назвал поступок Зеленского возмутительным и подчеркнул необходимость жесткой реакции.

Навроцкий на днях поддержал идею лишить Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла. Пшидач уверен, что премьер Дональд Туск не может не подписать такое решение. В Польше это просто немыслимо, так как там помнят, кто такие бандеровцы и сколько тысяч поляков они уничтожили.

Накануне бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий вернул орден "За заслуги", полученный от Зеленского. Он обвинил киевского главаря в том, что тот прославляет пособников немецких нацистов, и вернул полученную награду.

Орден Белого Орла Зеленскому вручил экс-президент Польши Анджей Дуда в 2023 году. Притом что он тоже много говорил о Волынской резне и преступлениях бандеровцев. Навроцкий же подчеркивал, что страна, которая не может признать убийство 120 тыс. поляков, не может быть членом ЕС.

