Госдума готовит четыре новых закона для борьбы с кибермошенниками

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты рассматривают четыре новых законопроекта для защиты граждан от интернет-преступников. Парламентарии планируют принять эти решения в ближайшее время. Спикер отметил, что власти продолжают усиливать безопасность людей в цифровой среде, пишет РИА Новости.

Володин напомнил, что основной закон против кибермошенников начал действовать еще 1 июня 2025 года. Эти правила запретили банкам, госорганам и маркетплейсам присылать официальную информацию через иностранные мессенджеры. Также технические специалисты настроили систему так, чтобы коды доступа к "Госуслугам" не приходили пользователю во время телефонного разговора. Это мешает аферистам выманивать пароли, пока они держат человека на связи.

Сейчас закон также обязывает компании маркировать свои звонки, а люди могут сами отказываться от массовых рассылок. Вячеслав Володин привел данные МВД, которые подтверждают успех этих мер. В 2025 году рост киберпреступлений прекратился впервые за долгое время: их число упало на 12%, а в 2026 году сократилось еще на 19%. По словам председателя Госдумы, такая статистика доказывает, что принятые ограничения работают эффективно.

Ранее сообщалось, что аферисты начали похищать деньги у родителей школьников и абитуриентов, подделывая голоса учителей и директоров с помощью искусственного интеллекта. Злоумышленники звонят жертвам и голосом знакомого педагога требуют срочно оплатить выпускной вечер или погасить несуществующие штрафы.