Экс-руководителям СИЗО-1, откуда сбежали заключенные, вынесли приговор

Бывшим руководителям СИЗО №1 в Екатеринбурге, откуда 1 сентября прошлого года сбежали двое заключенных, осужденных за терроризм, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

На скамье подсудимых оказались: бывший начальник ФКУ "Следственный изолятор №1" ГУ ФСИН по Свердловской области Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы ФКУ "СИЗО№1" Андрей Зацепин. Всех троих обвиняли по ч.1 ст.293 УК РФ "Халатность".

Напомним, что беглецы укрылись на территории одного из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга, проникнув в жилой дом и похитив оттуда имущество на сумму более 7 тыс. рублей. Одного удалось найти только спустя неделю, а уже 15 сентября был задержан и второй. В мае им, с учетом предыдущей судимости, назначили наказание в виде 7,5 лет и 8 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Первые 4 года осужденным предстоит провести в тюрьме, остаток срока – в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

В суде бывшие руководители следственного изолятора полностью признали вину и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела без проведения судебного следствия.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал всех троих виновными, назначив в качестве наказания штрафы: Андрею Зацепину – 90 тыс. рублей, Алексею Киселеву и Андрею Квону – по 80 тыс. рублей каждому.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.