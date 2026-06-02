Общественники скинулись, чтобы наградить женщину и детей, спасших пятилетнюю девочку в Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в социальных сетях.

К сбору денег присоединилась блогер Виктория Боня. Сумма средств выросла с 10 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.

Напомним, преступление было совершено днем 28 мая во дворе дома № 36 по улице Судостроителей. По версии следствия, мужчина силой затащил девочку в подъезд, где совершил против нее насильственные действия сексуального характера. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Спасти ребенка смогла женщина, которая проезжала мимо — она услышала крики детей на площадке и бросилась к ребенку на помощь. Нападавшего задержали со спущенными штанами.