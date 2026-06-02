СМИ: Блокировки VPN усложнили работу российских ИТ-разработчиков

Ограничения VPN-трафика в России повлияли на работу разработчиков программного обеспечения (ПО), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на IT-компании.

В основном речь идет о нестабильном доступе к внешним ресурсам разработки, причем не только о недоступности отдельных сервисов, но и о серьезном осложнении уже привычных процессов.

Издание отмечает, что системный характер сбои приобрели с февраля-марта. Для многих разработчиков это означает дополнительные сложности и трудозатраты, связанные с пересборкой и обновлениями ПО.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор хотел бы добиться блокировки 92% сервисов VPN к 2030 году, по крайней мере, такая цель обозначена в одном из официальных документов. В апреле появились слухи о том, что Минцифры потребовало от операторов с 1 мая 2026 года ввести плату для абонентов за мобильный VPN-трафик (такой трафик операторы связи видят как международный). Процесс якобы застопорился из-за технических моментов.