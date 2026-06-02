На Украине ужесточили правила бронирования работников

Украинский кабмин ужесточил правила бронирования работников предприятий. В течение трех месяцев будет пересмотрен статус всех предприятий, которые ранее были признаны критически важными. Нововведения преследуют цель сократить число забронированных работников и усилить мобилизацию.

Отныне забронирован может быть только тот работник, который получает больше трех минимальных зарплат (26 тыс. гривен, или около 50 тыс. рублей). Работники, оформленные по совместительству, а также те, кто уже имеет отсрочку от мобилизации, теперь учитываются в квоте бронирования только по основному месту работы. При этом если предприятие, которое признано критически важным, превышает установленные правила по количеству работников, которых можно бронировать, то это будет основанием для того, чтобы лишить предприятие статуса критически важного.

В июне на Украине начинается первый этап военной реформы, которую анонсировал Зеленский. Выплаты военным вырастут, на это Запад уже дал деньги. Однако все детали не раскрываются. Многие депутаты Рада и эксперты говорят, что мобилизацию снова ужесточат. Уклонистов будут искать более активно и с помощью полиции, нарушителей воинского учета будут жестоко карать, а бронирование усложнится.

На днях координатор польских спецслужб Томаш Семоняк призвал власти страны закрыть глаза на все выходки Зеленского, так как Польше нужна воюющая Украина.