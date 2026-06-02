Почти две сотни мирных граждан получили ранения из-за атак ВСУ за неделю

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник опубликовал в своем Telegram-канале отчет о последствиях обстрелов со стороны ВСУ. За неделю с 25 по 31 мая травмы получили 182 мирных жителя. Дипломат уточнил, что в это число входят восемь детей. Накануне Дня защиты детей атаки унесли жизни троих несовершеннолетних, а еще восемь ребят получили ранения, пишет РИА Новости.

В докладе посол привел примеры конкретных ударов по городам. Ракетная атака на Севастополь привела к ранениям четырех человек, включая 80-летнюю женщину. В Старобешевском муниципальном округе ДНР под огонь попали семилетний мальчик и 17-летняя девушка. Эти случаи показывают, что под угрозой постоянно находятся обычные люди в разных регионах.

Мирошник также рассказал о нападениях на врачей и спасателей. В Горловке беспилотник ударил по машине скорой помощи, из-за чего пострадали трое медиков. В этом же городе 15-летний подросток получил ранение после сброса боеприпаса. По словам посла, сотрудники МЧС и бригады скорой помощи также попали под обстрелы в Брянской и Запорожской областях во время исполнения своих служебных обязанностей.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударах украинских беспилотников по образовательным учреждениям региона. В Васильевском муниципальном округе под обстрел попала школа № 3, где взрывная волна выбила стекла, а в Энергодаре дрон атаковал территорию детского сада, повредив игровую площадку.