Выдача шенгенских виз россиянам выросла на 17% за год

В 2025 году произошло снижение числа выданных россиянам шенгенских мультивиз - их было 176 тыс., что почти на 22% меньше, чем годом ранее. Но параллельно на 17% выросло количество обычных виз. Такие данные приводит Еврокомиссия.

Лидерами по выдаче многократных виз россиянам в Шенгенскую зону в прошлом году стали Италия (81 тыс.), Греция (24 тыс.), Франция (22 тыс.) и Болгария (14 тыс.). Наибольшее число всех виз, включая однократные, в 2025 году было выдано россиянам странами туристического направления - Италией, Франций, Испанией и Грецией. За исключением Греции, эти страны второй год подряд демонстрируют рост положительных решений по визам для россиян.

Доля отказов россиянам в шенгенских визах составляет 6%. Интересно, что Россия наряду с Китаем и давним кандидатом на вступление в ЕС Турцией вошла в пятерку стран - лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз. Из России было 679 тыс. заявок, из них 630 тыс. одобрены, что на 17% больше, чем было в 2024 году.

Всего в 2025 году странами Шенгенской зоны было выдано более 10 млн виз. Количество поданных заявок - около 12 млн. Для сравнения, в 2019 году было 17 млн.

ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией в сентябре 2022 года. А несколько стран Шенгенской зоны вообще приостановили выдачу туристических виз россиянам. Сейчас принимать заявления на туристические визы продолжают 17 стран.