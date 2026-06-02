Генпрокуратура подала новый иск к основателю "Русагро"

Генпрокуратура РФ подала в Хамовнический суд Москвы иск об изъятии движимого и недвижимого имущества к основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу, его бывшей жене Наталье Быковской и бывшему гендиректору компании Максиму Басову.

Беседа по иску назначена на 4 июня, пишет ТАСС со ссылкой на данные суда.

В Генпрокуратуре утверждают, что Мошкович в период своих сенаторских полномочий с 2006 по 2014 год использовал политический и административный ресурс для покровительства собственным структурам и получения ими различных преференций — вопреки установленным запретам он продолжал владеть и управлять группой компаний "Русагро", которая на тот момент насчитывала 36 хозяйств, 10 региональных торговых филиалов и 6 перерабатывающих предприятий пищевой промышленности. Кроме того, по данным прокуратуры, сенатор не декларировал достоверно весь состав подконтрольных ему юридических лиц и скрыл владение кипрскими офшорными компаниями.

В мае Хамовнический районный суд наложил обеспечительный арест на 470 млн обыкновенных акций холдинга "Русагро". Под арест также попали денежные средства и недвижимость, принадлежащие основателю компании Вадиму Мошковичу, его родственникам и бывшему генеральному директору Максиму Басову. Генпрокуратура настаивает, что активы приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства, и требует взыскать в казну сумму свыше 14 млрд рублей.