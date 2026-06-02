Открытие памятника режиссеру Балабанову перенесли на два дня

Открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову перенесут с 18 на 16 июня. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Церемония состоится в 14.00, после чего всех гостей ожидает концерт. Причины переноса не сообщаются.

Напомним, что изначально памятник хотели установить 18 мая, однако позже было решено открыть его 18 июня - в 13-ю годовщину смерти режиссера. Установят его у Дворца молодежи, неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Напомним, что Балабанов ушел из жизни 18 мая 2013 года.

Вид памятника определялся путем проведения конкурса эскизов. Решение было принято в мае прошлого года на заседании жюри, по итогу которого победителем стал Мейрам Баймуханов. В его интерпретации Балабанов изображен сидящим в пустом вагоне трамвая.