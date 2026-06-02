02 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Иран выходит из переговорного процесса после ударов Израиля по Ливану

Иран объявил о том, что прекращает переговорный процесс с США и собирается блокировать не только Ормузский, но и Баб-эль-Мандебский пролив. Причиной стали новые удары Израиля по Ливану.
Перед этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удар по Бейруту. Как сообщил израильский чиновник CNN, эти планы были согласованы с США. Однако, как сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп по телефону на повышенных тонах резко раскритиковал Нетаньяху за эти действия и потребовал отказаться от них. Трамп назвал Нетаньяху "сумасшедшим" и обвинил в неблагодарности, а также сказал, что Израиль настраивает против себя весь мир. Трамп возмущен тем, что Нетаньяху, которого он ранее будто бы спас от тюрьмы, срывает ему весь переговорный процесс.

Нетаньяху после разговора с Трампом сказал, что Израиль продолжит атаковать цели в Ливане, если "Хезболла" не прекратит свои атаки. Иран же протестует против "продолжающихся преступлений сионистского режима в Ливане". И если Ливан выносится за скобки в переговорах, то никаких переговоров вообще не будет.

В сообщении иранского агентства Tasnim говорится, что Иран принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать другие фронты, включая Баб-эль-Мандебский пролив между Африкой и Азией. Какие именно действия будут предприняты в этом проливе, не сказано.

Теги: сша, иран, израиль, ливан, переговоры


