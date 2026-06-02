Иностранные разведки взломали смартфоны российских чиновников

Сотрудники Федеральной службы безопасности России раскрыли крупную операцию зарубежных спецслужб. Иностранные агенты внедряли опасные программы в телефоны высокопоставленных российских руководителей. С помощью этого софта злоумышленники пытались украсть секретную информацию и важные государственные данные, пишет РБК.

В Центре общественных связей ФСБ пояснили, что эти программы работали как полноценные шпионские инструменты. Они позволяли посторонним людям скачивать личные файлы и записывать телефонные звонки. Также вирусы могли незаметно включать микрофон и камеру, чтобы подслушивать разговоры в кабинетах и следить за обстановкой вокруг владельца гаджета.

Следователи выяснили, что разведки других стран использовали для своих целей ресурсы крупных международных IT-компаний. Организаторы атаки применяли технические особенности смартфонов, чтобы скрытно забирать нужные им сведения. Этот случай показал, как иностранные спецслужбы превращают обычную мобильную связь в средство для тайного сбора информации.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Рязанской области мужчину 1985 года рождения, который добровольно предложил свои услуги украинской военной разведке через Telegram. С начала 2025 года подозреваемый собирал для кураторов из ГУР информацию о местных оборонных заводах, объектах транспорта и энергетики, а также передавал данные о российских военных, участвующих в спецоперации.