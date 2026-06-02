Пожар произошел на Ильском НПЗ в результате атаки БПЛА

Беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Новороссийске, произошло возгорание. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, по информации оперштаба, в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома, никто не пострадал.

В Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 148 украинских беспилотника. Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.