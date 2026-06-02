В Челябинске высшее танковое командное училище возглавит участник СВО

Начальником возрожденного Челябинского высшего танкового командного училища назначен Герой России гвардии полковник Леонид Рыжов.

Рыжов родился 9 августа 1977 г. в Козьмодемьянске (Марий Эл). В 1994 г. он поступил в Казанское высшее танковое командное училище, которое с отличием окончил в 1999 г. Офицерскую службу начинал командиром взвода роты почетного караула, позже прошёл путь от заместителя командира роты до командира бригады — начальника управления 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

С 24 февраля 2022 г. Леонид Рыжов участвует в специальной военной операции. Его подразделение отличилось при форсировании реки Северский Донец и в боях за освобождение Донбасса. В январе 2024 г. получил звание Героя России, сообщает пресс-служба "Союз танкистов России".