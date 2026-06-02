Волонтеры Алексея Вихарева отправили продукты и лекарства в зону СВО

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева отправил очередную гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом депутат рассказал в своих социальных сетях.

Полезный груз собирали силами, в том числе, и жителей уральской столицы. В него вошли продукты, вещи, медикаменты и многое другое. Отправка была организована совместно с Департаментом внутренней политики региона.

"Поддерживаем тех, кто защищает нас!" - написал Вихарев.

Ранее депутат закупил и отправил в зону проведения СВО партию "птиц". Он также поддержал военных и пожелал скорейшей победы и возвращения домой.